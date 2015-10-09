Казахстан на разгроме вышел в финал чемпионата Азии по боксу

Казахстанка Бакыт Сейдиш вышла в финал чемпионата Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 70 килограммов она победила китаянку Алимире Абудуреюми со счётом 5:0. Таким образом, Сейдиш осталось сделать последний шаг в борьбе за золото, тогда как Абудуреюми вернётся домой с бронзовой медалью.

Сегодня, 6 апреля, ещё шесть представителей сборной Казахстана проведут бои 1/2 финала на континентальном турнире, подробности - тут

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля. С составом казахстанской команды можно ознакомиться здесь.

