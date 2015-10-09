Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

КПЛ
Капитан "Кайрата" высказался о полях в КПЛ и новичке клуба

  Комментарии

Поделиться
Капитан "Кайрата" высказался о полях в КПЛ и новичке клуба ©ФК "Кайрат"

Защитник "Кайрата" Александр Мартынович в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о прошедшей встрече 4-го тура КПЛ с "Астаной" и дуэте с новым партнером по обороне.

Поделиться

Продолжение
Алматинцы разгромили принципиального соперника на родном стадионе со счётом 4:0, а сам Мартынович отметился забитым мячом.

"Лучший матч в сезоне? На самом деле, с "Актобе" тоже был неплохой матч, а ещё две предыдущие игры мы провели на отвратительном поле. Но мы постепенно набираем ход, пристреливаемся, присматриваемся. 

Моя коммуникация с Африко? Пока ещё есть вопросы. Мы всего две игры провели вместе, есть такие моменты для центрального защитника, когда надо чувствовать друг друга инстинктивно", - заявил капитан алматинцев. 

После этого успеха "Кайрат" набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. "Астана" с 7 баллами опустилась на пятую строчку.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Кубок Казахстана по футболу 2026   •   Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск   •   1/16 финала, мужчины
8 апреля 15:00   •   не начат
Жайык
- : -
Кайрат
Кто победит в основное время?
Жайык
Ничья
Кайрат
Проголосовало 49 человек

Реклама

Живи спортом!