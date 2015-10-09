Капитан "Кайрата" высказался о полях в КПЛ и новичке клуба

Защитник "Кайрата" Александр Мартынович в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о прошедшей встрече 4-го тура КПЛ с "Астаной" и дуэте с новым партнером по обороне.

Алматинцы разгромили принципиального соперника на родном стадионе со счётом 4:0, а сам Мартынович отметился забитым мячом.

"Лучший матч в сезоне? На самом деле, с "Актобе" тоже был неплохой матч, а ещё две предыдущие игры мы провели на отвратительном поле. Но мы постепенно набираем ход, пристреливаемся, присматриваемся. Моя коммуникация с Африко? Пока ещё есть вопросы. Мы всего две игры провели вместе, есть такие моменты для центрального защитника, когда надо чувствовать друг друга инстинктивно", - заявил капитан алматинцев.

После этого успеха "Кайрат" набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. "Астана" с 7 баллами опустилась на пятую строчку.

