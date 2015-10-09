Любительский бокс
Вчера 16:46
 

Нокаутом обернулся бой Торехана Сабырхана в 1/2 финала чемпионата Азии по боксу

Торехан Сабырхан. Фото: instagram.com/boxingkazakhstan©

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан вышел в финал чемпионата Азии в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весе до 70 килограммов Сабырхану противостоял Пейчен Ван из Китая. В первом раунде рефери отсчитал нокдаун китайскому боксеру.

Во второй трехминутке бой также останавливался два раза из нокдауна соперника казахстанца. В конечном итоге рефери остановил поединок, присудив победу Торехану.

Таким образом, Сабырхан поборется за золото, а китайский боксер довольствуется бронзовой наградой континентального первенства.

Ранее в женской сетке Бакыт Сейдиш (70 кг) уверенно прошла в финал, разгромив китаянку Алимире Абудуреюми со счетом 5:0. Валентина Хальзова (75 кг) завершила выступление, уступив другой представительнице Китая.

Надежда Рябец (80 кг) одержала непростую победу над соперницей из Индии раздельным решением судей, а Дина Исламбекова в категории свыше 80 килограммов не оставила шансов Олтиной Сотимбоевой из Узбекистана.

В мужской части турнира произошла громкая сенсация: один из лидеров сборной Казахстана Махмуд Сабырхан (55 кг) потерпел неожиданное поражение от хозяина ринга и завершил турнир с бронзовой медалью. Ертуган Зейнуллинов (65 кг) также остановился в шаге от финала.

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и завершится 10 апреля.

