Казахстан разгромил Узбекистан за финал чемпионата Азии по боксу

Казахстанская боксерша Дина Исламбекова вышла в финал чемпионата Азии в Улан-Баторе (Монголии), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории свыше 80 килограммов она противостояла Олтиной Сотимбоевой из Узбекистана.

Во всех трех раундах Исламбекова оказалась сильнее - 3:2, 5:0, 5:0. Итогом боя стала победа казахстанки единогласным решением судей - 5:0.

Ранее в женской сетке Бакыт Сейдиш (70 кг) уверенно одержала победу над китаянкой Алимире Абудуреюми со счётом 5:0 и вышла в финал соревнований. В то же время Валентина Хальзова (75 кг) завершила выступление, уступив другой сопернице из Китая. Надежда Рябец (80 кг) раздельным решением судей нанесла поражение сопернице из Индии.

В мужской части турнира произошла сенсация: один из лидеров сборной Казахстана Махмуд Сабырхан (55 кг) потерпел разгромное поражение от хозяина ринга и стал бронзовым призером.

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля.

