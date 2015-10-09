Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Греко-римская борьба
Вчера 19:45
 

Казахстан лишили финала чемпионата Азии по борьбе: есть шанс на медаль

  Комментарии

Поделиться
Нурсултан Турсынов. Фото: UWW©

Казахстан остался без финала в весе до 87 килограммов на чемпионате Азии по греко-римской борьбе, который проходит в Бишкеке (Кыргызстан), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Нурсултан Турсынов остановился в шаге от решающей схватки, уступив в полуфинале представителю Кыргызстана Асану Жанышову — бронзовому призеру чемпионата мира-2025. Поединок завершился досрочно в пользу хозяина ковра.

Теперь казахстанскому борцу предстоит борьба за бронзовую награду — решающая схватка запланирована на 7 апреля.

В этот же день другой представитель Казахстана Кахарман Кисметов (до 77 кг) продолжит выступление через утешительный раунд.

Реклама

Живи спортом!