Узбекистанец оформил разгром 5:0 и вышел на казахстанца в финал ЧА-2026

Представитель мужской сборной Узбекистана по боксу Жасурбек Йулдошев пробился в финал чемпионата Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

На стадии 1/2-й ему противостоял индийский спортсмен Локеш. Бой прошёл в лимите весовой категории до 85 килограммов и завершился победой Йулдошева единогласным решением судей - 5:0.

Таким образом, узбекистанец вышел в решающую стадию и гарантировал себе как минимум серебряную медаль турнира.

В поединке за золото его соперником станет казахстанский боксёр Нурбек Оралбай, который в полуфинале уверенно разобрался с хозяином ринга - монголом Бариааханом Доржем.

Ранее, 7 апреля, казахстанские боксёры провели полуфинальные поединки на чемпионате Азии. Айгерим Саттыбаева не смогла выйти в финал, уступив представительнице Монголии Энх-Амгалан Номундари.

В то же время Сабыржан Аккалыков уверенно пробился в финал, одержав победу техническим нокаутом над Далаем Ганзоригом (Монголия). Ещё один казахстанец, Айбек Оралбай, оказался сильнее туркменистанца Довлета Исламова и также обеспечил себе место в решающем поединке.

В вечерней сессии на ринг выйдут ещё два представителя Казахстана.

Чемпионат Азии 2026 года проходит под эгидой World Boxing и завершится 10 апреля.

С составом сборной Казахстана можно ознакомиться по ссылке. О том, каких боксёров привёз Узбекистан на континентальный турнир, можно узнать в этом материале.

