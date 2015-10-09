Казахстанский боксёр заработал 300 долларов за три нокдауна на ЧА-2026

Тренер казахстанского боксёра Сабыржана Аккалыкова придумал необычный способ мотивировать своего подопечного на чемпионате Азии-2026, проходящего в Ула-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

В полуфинале турнира весовой категории до 75 килограммов Аккалыков трижды отправил в нокдаун и выиграл досрочно бой во втором раунде у хозяина ринга Далая Ганзорига. Тем самым казахстанец вышел в финал.

После поединка Аккалыков получил от своего личного тренера - Александра Насибулина - 300 долларов, по 100 долларов за каждый нокдаун.

Аккалыков является серебряным призёром чемпионата мира-2025 от IBA, а также чемпионом мира-2021 среди молодежи.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!