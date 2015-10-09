Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Любительский бокс
Вчера 14:46
 

Судьи решили судьбу боя Казахстан - Узбекистан за финал ЧА-2026

  Комментарии

Поделиться
Судьи решили судьбу боя Казахстан - Узбекистан за финал ЧА-2026 Оразбек Асылкулов. ©KBF

Казахстанский боксёр Оразбек Асылкулов провёл полуфинальный поединок на чемпионате Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боксёр Оразбек Асылкулов провёл полуфинальный поединок на чемпионате Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в сетке весовой категории до 60 килограммов стал представитель Узбекистана - Абдирахмон Махмуджонов.

Их бой прошёл всю дистанцию в три раунда и завершился победой Асылкулова решением судей - 3:2.

Таким образом, Оразбек выходит в финал, гарантируя себе минимум серебро турнира. Махмуджонов, в свою очередь, завершает соревнования бронзовым призёром.

7 апреля казахстанские боксёры провели полуфинальные поединки на чемпионате Азии. Айгерим Саттыбаева не смогла пробиться в финал, уступив представительнице Монголии Энх-Амгалан Номундари.

При этом Сабыржан Аккалыков уверенно вышел в решающую стадию, одержав победу техническим нокаутом над Далаем Ганзоригом (Монголия). Ещё один представитель Казахстана, Айбек Оралбай, оказался сильнее туркменистанца Довлета Исламова и также обеспечил себе место в финале. Его брат, Нурбек Оралбай, в полуфинале уверенно победил монгольского боксёра Бариаахан Дорж.

В вечерней сессии на ринг выйдет ещё один представитель Казахстана — информацию о том, где можно посмотреть прямую трансляцию боёв, можно узнать по этой ссылке.

Чемпионат Азии-2026 проходит под эгидой World Boxing и завершится 10 апреля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!