Судьи решили судьбу боя Казахстан - Узбекистан за финал ЧА-2026

Казахстанский боксёр Оразбек Асылкулов провёл полуфинальный поединок на чемпионате Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в сетке весовой категории до 60 килограммов стал представитель Узбекистана - Абдирахмон Махмуджонов.

Их бой прошёл всю дистанцию в три раунда и завершился победой Асылкулова решением судей - 3:2.

Таким образом, Оразбек выходит в финал, гарантируя себе минимум серебро турнира. Махмуджонов, в свою очередь, завершает соревнования бронзовым призёром.

7 апреля казахстанские боксёры провели полуфинальные поединки на чемпионате Азии. Айгерим Саттыбаева не смогла пробиться в финал, уступив представительнице Монголии Энх-Амгалан Номундари.

При этом Сабыржан Аккалыков уверенно вышел в решающую стадию, одержав победу техническим нокаутом над Далаем Ганзоригом (Монголия). Ещё один представитель Казахстана, Айбек Оралбай, оказался сильнее туркменистанца Довлета Исламова и также обеспечил себе место в финале. Его брат, Нурбек Оралбай, в полуфинале уверенно победил монгольского боксёра Бариаахан Дорж.

В вечерней сессии на ринг выйдет ещё один представитель Казахстана.

Чемпионат Азии-2026 проходит под эгидой World Boxing и завершится 10 апреля.

