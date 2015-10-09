Бублик за 77 минут справился с экс-шестой ракеткой мира

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№11 ATP) с победы стартовал на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло, сообщают Vesti.kz.

В матче второго круга соревнований Бублик в ранге восьмого сеянного обыграл француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:4.

Поединок с экс-шестой ракеткой мира продолжался один час и 17 минут. За это время Бублик отметился четырьмя эйсами, допустил три двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов.

У Монфиса — два эйса, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк.

Во втором круге турнира в Монте-Карло Бублик встретится с победителем пары Иржи Легечка — Алехандро Табило.

