Нурбек Оралбай учинил разгром с нокдауном и вырвал путёвку в финал ЧА-2026

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Нурбек Оралбай выступил в полуфинальном бою чемпионата Азии-2026, который проходит в Улан Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

Его оппонентом на стадии 1/2-й стал хозяин ринга - монгольский спортсмен Бариаахан Дорж.

Их встреча прошла в сетке весовой категории до 85 килограммов и завершилась победой Оралбая единогласным решением судей. При этом в дебютном отрезке Нурбек отправил соперника в нокдаун, а в третьем - рефери лишил одного балла Доржа.

Таким образом, казахстанец вышел в финал и гарантировал себе как минимум серебряную медаль соревнований.

Напомним, что летом 2024 года Нурбек Оралбай стал единственным боксёром мужской сборной Казахстана, сумевшим завоевать медаль на Олимпийских играх в Париже. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата Азии-2022 и золото чемпионата мира-2023.

Ранее сегодня, 7 апреля, представитель женской сборной Казахстана по боксу Айгерим Саттыбаева в полуфинале уступила Энх-Амгалан Номундари из Монголии, а Сабыржан Аккалыков на этой же стадии техническим нокаутом победил Далая Ганзорига (Монголия).

Чемпионат Азии 2026 года проходит под эгидой World Boxing и завершится 10 апреля.

