Казах из Китая одержал досрочную победу и поспорит с Оралбаем за золото ЧА-2026

Китайский боксёр казахского происхождения Данабек Байконыс вышел в финал чемпионата Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

На стадии 1/2-й весовой категории свыше 90 килограммов он техническим решением выиграл у спортсмена из Индии Нарендера Нарендера. У соперника случилось серьёзное рассечение уже в дебютном раунде из-за чего рефери остановил встречу и присудил победу Байконысу.

В борьбе за золото представителю Китая предстоит сразиться против капитана сборной Казахстана - Айбека Оралбая. Наш боксёр в полуфинале перебил Довлета Исламова из Туркменистана. Таким образом, зрителей ждёт "казахское дерби" в решающем поединке супертяжёлого веса.

Ранее, 7 апреля, казахстанские боксёры провели полуфинальные поединки на чемпионате Азии. Айгерим Саттыбаева не смогла выйти в финал, уступив представительнице Монголии Энх-Амгалан Номундари.

В то же время Сабыржан Аккалыков уверенно пробился в финал, одержав победу техническим нокаутом над Далаем Ганзоригом (Монголия). Ещё один казахстанец, Нурбек Оралбай, оказался сильнее монгола Бариаахана Доржа и также обеспечил себе место в решающем поединке.

В вечерней сессии на ринг выйдут ещё два представителя Казахстана.

Чемпионат Азии 2026 года проходит под эгидой World Boxing и завершится 10 апреля.

