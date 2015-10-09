Любительский бокс
Бои братьев Оралбай и битвы с Узбекистаном: прямая трансляция полуфиналов ЧА-2026

Бои братьев Оралбай и битвы с Узбекистаном: прямая трансляция полуфиналов ЧА-2026 Айбек Оралбай на ЧА-2026 по боксу. ©KBF

Сегодня, 7 апреля, шесть представителей сборной Казахстана проведут полуфинальные бои на чемпионате Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 7 апреля, шесть представителей сборной Казахстана проведут полуфинальные бои на чемпионате Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

В женской сетке страну представит Айгерим Саттыбаева (48 кг). В мужской сразятся: Оразбек Асылкулов (60 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Айбек Оралбай (85 кг), Сагындык Тогамбай (90 кг) и Нурбек Оралбай (свыше 90 кг). Их поединки в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Утренняя сессия (09:00)

  • 2-я пара. Женщины 48 кг. Айгерим Саттыбаева - Энх-Амгалан Номундари (Монголия);
  • 6-я пара. Мужчины 75 кг. Сабыржан Аккалыков - Далай Ганзориг (Монголия);
  • 7-я пара. Мужчины 85 кг. Нурбек Оралбай - Бариаахан Дорж (Монголия);
  • 9-й пара. Мужчины свыше 90 кг. Айбек Оралбай - Довлет Исламов (Туркменистан).

Дневная сессия. Начало - в 14:00

  • 3-я пара. Мужчины 60 кг. Оразбек Асылкулов - Абдирахмон Махмуджонов (Узбекистан);
  • 8-я пара. Мужчины 90 кг. Сагындык Тогамбай - Халимжон Мамасолиев (Узбекистан).

Отметим, что полуфиналисты гарантировали себе как минимум бронзовую медаль соревнований.

Накануне в финал уже пробились Бакыт Сейдиш (70 кг), Надежда Рябец (80 кг), Дина Исламбекова (свыше 90 кг), а также Торехан Сабырхан.

Чемпионат Азии 2026 года проходит под эгидой World Boxing и завершится 10 апреля.

