Капитан сборной Казахстана перебил соперника в бою за финал ЧА-2026

Капитан мужской сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай провёл полуфинальный бой на чемпионате Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории свыше 90 килограммов был представитель Туркменистана Довлет Исламов.

Поединок прошёл всю дистанцию в три раунда и завершился победой Оралбая решением судей. Таким образом, казахстанец оформил путёвку в финал и гарантировал сборной как минимум серебряную медаль турнира.

Айбек Оралбай - двукратный чемпион Азии (2022, 2024) и победитель чемпионата мира (2025).

Ранее сегодня, 7 апреля, Айгерим Саттыбаева в полуфинале уступила Энх-Амгалан Номундари из Монголии, Сабыржан Аккалыков на этой же стадии техническим нокаутом победил Далая Ганзорига (Монголия), а Нурбек Оралбай оказался сильнее монгола Бариаахана Доржа и также вышел в финал.

Далее в рамках вечерней сессии на ринг поднимутся ещё два казахстанца.

Чемпионат Азии 2026 года проходит под эгидой World Boxing и завершится 10 апреля.

