Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Любительский бокс
Вчера 10:31
 

Чемпион мира из Казахстана отправил в нокаут хозяина ринга и вышел в финал

  Комментарии

Поделиться
Чемпион мира из Казахстана отправил в нокаут хозяина ринга и вышел в финал Сабыржан Аккалыков. ©KBF

Казахстанский боксёр Сабыржан Аккалыков провёл полуфинальный бой на чемпионате Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Продолжение
Нурбек Оралбай учинил разгром с нокдауном и вырвал путёвку в финал ЧА-2026
Вчера 10:46  
Капитан сборной Казахстана перебил соперника в бою за финал ЧА-2026
Вчера 11:18  
Казах из Китая одержал досрочную победу и поспорит с Оралбаем за золото ЧА-2026
Вчера 12:00  
Судьи решили судьбу боя Казахстан - Узбекистан за финал ЧА-2026
Вчера 14:46  

На пути к решающему поединку его соперником стал хозяин ринга - представитель Монголии Далай Ганзориг. Их противостояние прошло в лимите весовой категории до 75 килограммов и завершилось победой Аккалыкова техническим нокаутом.

В первом раунде казахстанец дважды отправил оппонента в нокдаун, а также ещё один раз во втором, после чего рефери остановил поединок. 

Таким образом, отечественный спортсмен вышел в финал и гарантировал себе как минимум серебряную награду турнира.

Ганзориг, в свою очередь, завершает соревнования бронзовым медалистом.

Ранее Сабыржан становился чемпионом мира среди юниоров, побеждал на этапе Кубка мира в Астане, доходил до 1/8 финала чемпионата мира-2025 от World Boxing в Ливерпуле (Англия), а также до финала мирового первенства 2025 года от IBA.

Ранее сегодня, 7 апреля, представитель женской сборной Казахстана по боксу Айгерим Саттыбаева в полуфинале уступила Энх-Амгалан Номундари из Монголии.

Далее в рамках соревновательного дня на ринг поднимутся ещё четыре казахстанца - где смотреть их поединки в прямом эфире можно узнать по этой ссылке.

Чемпионат Азии 2026 года проходит под эгидой World Boxing и завершится 10 апреля.

Реклама

Живи спортом!