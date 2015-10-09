Чемпион мира из Казахстана отправил в нокаут хозяина ринга и вышел в финал

Казахстанский боксёр Сабыржан Аккалыков провёл полуфинальный бой на чемпионате Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

На пути к решающему поединку его соперником стал хозяин ринга - представитель Монголии Далай Ганзориг. Их противостояние прошло в лимите весовой категории до 75 килограммов и завершилось победой Аккалыкова техническим нокаутом.

В первом раунде казахстанец дважды отправил оппонента в нокдаун, а также ещё один раз во втором, после чего рефери остановил поединок.

Таким образом, отечественный спортсмен вышел в финал и гарантировал себе как минимум серебряную награду турнира.

Ганзориг, в свою очередь, завершает соревнования бронзовым медалистом.

Ранее Сабыржан становился чемпионом мира среди юниоров, побеждал на этапе Кубка мира в Астане, доходил до 1/8 финала чемпионата мира-2025 от World Boxing в Ливерпуле (Англия), а также до финала мирового первенства 2025 года от IBA.

Ранее сегодня, 7 апреля, представитель женской сборной Казахстана по боксу Айгерим Саттыбаева в полуфинале уступила Энх-Амгалан Номундари из Монголии.

Чемпионат Азии 2026 года проходит под эгидой World Boxing и завершится 10 апреля.

