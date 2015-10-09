Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Любительский бокс
Вчера 23:40
 

Дуэли Казахстан - Узбекистан пройдут за золото чемпионата Азии по боксу

  Комментарии

Поделиться
Дуэли Казахстан - Узбекистан пройдут за золото чемпионата Азии по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Поделиться

На чемпионате Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия) состоятся финальные бои с участием казахстанцев, сообщают Vesti.kz.

В финальных поединках Казахстан будет представлен внушительным составом из восьми спортсменов.

В женской части турнира за медали поборются три представительницы страны: Бакыт Сейдиш (до 70 кг), Надежда Рябец (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).

В мужской сетке страну представят сразу пять бойцов: Оразбек Асылкулов (до 60 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), Нурбек Оралбай (до 85 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Финальные поединки с участием Сейдиш, Рябец и Исламбековой запланированы на 9 апреля.

Уже на следующий день решающие бои проведут представители мужской команды.

9 апреля. Начало - в 10:00

  • 7-я пара. Женщины 70 килограммов. Бакыт Сейдиш - Арундхати Чоудхари (Индия);
  • 9-я пара. Женщины 80 килограммов. Надежда Рябец - Рухшона Парпиева (Узбекистан);
  • 10-я пара. Женщины свыше 80 килограммов. Дина Исламбекова - Алфия Пазан (Индия).


10 апреля. Начало - в 10:00

  • 3-я пара. Мужчины 60 килограммов. Оразбек Асылкулов - Сачин Сачин (Индия);
  • 5-я пара. Мужчины 70 килограммов. Торехан Сабырхан - Зейад Ишаиш (Иордания);
  • 6-я пара. Мужчины 75 килограммов. Сабыржан Аққалықов - Жавохир Абдурахимов (Узбекистан);
  • 8-я пара. Мужчины 85 килограммов. Нурбек Оралбай - Жасурбек Юлдошев (Узбекистан);
  • 10-я пара. Мужчины свыше 90 килограммов. Айбек Оралбай - Данабек Байкенже (Китай).


Реклама

Живи спортом!