Казахстан назвал звёздный состав на этап Кубка мира по боксу

Женская сборная Казахстана начала подготовку к первому этапу Кубка мира по боксу в Бразилии, собрав один из сильнейших составов, передают Vesti.kz.

Подготовка к международному турниру

В бразильском городе Фос-ду-Игуасу стартовали международные учебно-тренировочные сборы с участием женской сборной Казахстана. Как сообщает пресс-служба КФБ, сбор продлится две недели.

Помимо казахстанской команды, в подготовке участвуют сборные Турции, Англии, Ирландии, Венесуэлы, США и Бразилии. Такой уровень конкуренции позволит спортсменкам набрать оптимальную форму перед стартом сезона.

Турнир под эгидой World Boxing

С 20 по 26 апреля в этом же городе пройдёт первый этап Кубка мира под эгидой World Boxing. Именно к этим соревнованиям и приурочен текущий учебно-тренировочный сбор.

Лидеры сборной и историческая фигура

В состав команды вошли ведущие боксёры страны, включая одну из главных звёзд казахстанского спорта — Назым Кызайбай.

Она является уникальной фигурой в истории отечественного бокса: Кызайбай стала первой спортсменкой Казахстана (среди мужчин и женщин), выигравшей три золотые медали чемпионатов мира (2014, 2016, 2025). Также в её активе победа на чемпионате Азии-2021 и бронза Олимпийских игр-2024 в Париже.

Кроме неё, в составе сборной заявлены Алуа Балкибекова, Виктория Графеева, Аида Абикеева, Наталья Богданова, Жибек Жараскызы и Валерия Аксенова.

