Испания
Сегодня 10:57
 

Деку решил продать двух ключевых игроков "Барселоны"

Деку решил продать двух ключевых игроков "Барселоны" Жоан Лапорта и Деку. Фото: ©ФК "Барселона"

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Деку определил двух футболистов, которых клуб может продать ближайшим летом ради финансовой стабилизации и усиления состава, передают Vesti.kz.

Причины возможных трансферов

Как сообщает Fichajes, речь идёт об испанском полузащитнике Марке Касадо и нападающем Ферране Торресе.

По данным источников, в клубе рассматривают вариант расставания с игроками с целью получения чистой прибыли и сокращения фонда заработной платы. Именно высокая зарплатная ведомость остаётся одним из ключевых факторов, ограничивающих конкуренцию "сине-гранатовых" на европейском рынке.

Отмечается, что в последние месяцы игровая роль обоих футболистов заметно сократилась, что и стало дополнительным аргументом в пользу возможного ухода.

Финансовая логика сделки

Продажа воспитанника академии (Касадо) — непростое решение для клуба, однако оно может стать необходимым шагом для будущих трансферов.


В частности, "Барселона" рассчитывает освободить ресурсы для потенциального подписания нападающего мирового уровня, включая форварда мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса, чемпиона мира в составе сборной Аргентины.

Статистика игроков

Марк Касадо в текущем сезоне провёл 29 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. По оценке Transfermarkt, стоимость 22-летнего полузащитника составляет около 20 миллионов евро.

Ферран Торрес принял участие в 41 матче, забил 16 голов и сделал один ассист. Его трансферная оценка - примерно в 50 миллионов евро.


"Барселона" подписала 18-летнего сына легендарного форварда

