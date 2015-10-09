Деку решил продать двух ключевых игроков "Барселоны"

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Деку определил двух футболистов, которых клуб может продать ближайшим летом ради финансовой стабилизации и усиления состава, передают Vesti.kz.

Причины возможных трансферов

Как сообщает Fichajes, речь идёт об испанском полузащитнике Марке Касадо и нападающем Ферране Торресе.

По данным источников, в клубе рассматривают вариант расставания с игроками с целью получения чистой прибыли и сокращения фонда заработной платы. Именно высокая зарплатная ведомость остаётся одним из ключевых факторов, ограничивающих конкуренцию "сине-гранатовых" на европейском рынке.

Отмечается, что в последние месяцы игровая роль обоих футболистов заметно сократилась, что и стало дополнительным аргументом в пользу возможного ухода.

Финансовая логика сделки

Продажа воспитанника академии (Касадо) — непростое решение для клуба, однако оно может стать необходимым шагом для будущих трансферов.

Статистика игроков

В частности, "Барселона" рассчитывает освободить ресурсы для потенциального подписания нападающего мирового уровня, включая форварда мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса, чемпиона мира в составе сборной Аргентины.

Марк Касадо в текущем сезоне провёл 29 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. По оценке Transfermarkt, стоимость 22-летнего полузащитника составляет около 20 миллионов евро.

Ферран Торрес принял участие в 41 матче, забил 16 голов и сделал один ассист. Его трансферная оценка - примерно в 50 миллионов евро.

"Барселона" подписала 18-летнего сына легендарного форварда

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!