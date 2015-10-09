Лига чемпионов
Сегодня 10:00
 

Звезда "Реала" получил дисквалификацию после поражения от "Баварии" в ЛЧ

©Depositphotos/mrogowski_photography

Мадридский "Реал" лишился важного игрока перед ответным матчем с мюнхенской "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Потеря перед решающей игрой

Французский полузащитник Орельен Тчуамени не сможет помочь своей команде в ответной встрече 1/4 финала.

В первом матче, который прошёл на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде (Испания), хавбек получил жёлтую карточку на 36-й минуте за грубое нарушение правил. Это предупреждение стало для него перебором по лимиту, что автоматически привело к одноматчевой дисквалификации.

Ответная игра между "Реалом" и "Баварией" состоится в ночь с 15 на 16 апреля на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене (Германия).


Статистика сезона

В текущем сезоне 26-летний француз провёл 43 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

