Торехан Сабырхан и братья Оралбай: кто от Казахстана побьется за золото ЧА-2026 по боксу

Казахстанские боксеры выступят в финале чемпионата Азии в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

Казахстан в решающих поединках представят восемь спортсменов. В женской сетке выступят три представительницы страны: Бакыт Сейдиш (70 кг), Надежда Рябец (80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).

В мужской сетке выступят Оразбек Асылкулов (60 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Бои Сейдиш, Рябец и Исламбековой пройдут 9 апреля. На следующий день свои поединки проведут казахстанцы, выступающие в мужской сетке.

Отметим, что обладателями бронзовых наград стали Айгерим Саттыбаева (48 кг), Валентина Хальзова (75 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Ертуган Зейнуллинов (65 кг) и Сагындык Тогамбай (90 кг).

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и завершится 10 апреля.

