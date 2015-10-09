Камбэком завершился бой Казахстан - Узбекистан за финал чемпионата Азии по боксу

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай не сумел выйти в финал чемпионата Азии в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 90 килограммов был Халимжон Мамасолиев из Узбекистана.

Первый раунд Тогамбай забрал со счетом - 4:1. Во втором отрезке боя преимущество было уже у представителя Узбекистана - 5:0. Заключительная трехминутка сложилась в пользу Мамасолиева - 3:2 и 29:28, 28:29, 29:28, 29:28 и 29:28 в пользу узбекистанца.

Сегодня, 7 апреля, казахстанские боксёры выступили на ринг в полуфиналах чемпионата Азии.

Айгерим Саттыбаева остановилась в шаге от финала — в напряжённом бою она уступила представительнице Монголии Энх-Амгалан Номундари.

Зато мужская сборная порадовала уверенными выступлениями. Сабыржан Аккалыков не оставил шансов Далаю Ганзоригу из Монголии, завершив поединок досрочно — техническим нокаутом.

Айбек Оралбай также уверенно разобрался с туркменистанцем Довлетом Исламовым и оформил выход в финал. Его брат Нурбек Оралбай поддержал победный настрой команды, уверенно победив монгольского боксёра Бариаахана Доржа и пробившись в решающую стадию турнира.

Оразбек Асылкулов (60 кг) в полуфинале раздельным решением судей одолел Абдирахмона Махмуджонова из Узбекистана.

Чемпионат Азии 2026 года проходит под эгидой World Boxing и завершится 10 апреля.

