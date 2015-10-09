Казахстанец сотворил сенсацию на ЧА по борьбе и победил призёра ЧМ из Узбекистана

Казахстанский борец Ибрагим Магомадов вышел в полуфинал чемпионата Азии-2026, обыграв призёра мирового первенства, передают Vesti.kz.
Победа над фаворитом
В четвертьфинале турнира по греко-римской борьбе в Бишкеке (Кыргызстан) Магомадов встретился с серебряным призёром чемпионата мира (2019) Арамом Варданяном из Узбекистана.
Казахстанец уверенно провёл схватку и добился победы со счётом 3:1, оформив выход в следующую стадию.
Арам Варданян - серебряный призёр ЧМ-2019, чемпион Азии (2025), а также дважды обладатель бронзы континентального первенства.
Опыт и достижения
Ибрагим Магомадов — один из лидеров сборной Казахстана. В его активе:
- золото чемпионата Азии (2023)
- серебро континентального первенства (2020)
- бронзовые медали (2024, 2025)
Успешный день для сборной
Также 7 апреля в полуфинал вышли ещё три представителя Казахстана: Ербол Камалиев (до 60 кг), Алматбек Аманбек (до 72 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг).
Полуфинальные схватки пройдут сегодня, 7 апреля, в 15:45 по времени Астаны. Прямую трансляцию встреч покажет телеканал Qazsport.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама