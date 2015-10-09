Казахстанец сотворил сенсацию на ЧА по борьбе и победил призёра ЧМ из Узбекистана

Казахстанский борец Ибрагим Магомадов вышел в полуфинал чемпионата Азии-2026, обыграв призёра мирового первенства, передают Vesti.kz.

Победа над фаворитом

В четвертьфинале турнира по греко-римской борьбе в Бишкеке (Кыргызстан) Магомадов встретился с серебряным призёром чемпионата мира (2019) Арамом Варданяном из Узбекистана.

Казахстанец уверенно провёл схватку и добился победы со счётом 3:1, оформив выход в следующую стадию.

Арам Варданян - серебряный призёр ЧМ-2019, чемпион Азии (2025), а также дважды обладатель бронзы континентального первенства.

Опыт и достижения

Ибрагим Магомадов — один из лидеров сборной Казахстана. В его активе:

золото чемпионата Азии (2023)

серебро континентального первенства (2020)

бронзовые медали (2024, 2025)

Успешный день для сборной

Также 7 апреля в полуфинал вышли ещё три представителя Казахстана: Ербол Камалиев (до 60 кг), Алматбек Аманбек (до 72 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг).

Полуфинальные схватки пройдут сегодня, 7 апреля, в 15:45 по времени Астаны. Прямую трансляцию встреч покажет телеканал Qazsport.

