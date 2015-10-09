Казахстан объявил состав на чемпионат Азии по дзюдо

Стал известен состав сборной Казахстана для участия на чемпионате Азии по дзюдо, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Континентальное первенство среди мужчин и женщин пройдет 16–18 апреля в китайском городе Ордос.
Сборная Казахстана будет представлена 18 спортсменами - по девять в мужской и женской сетке.
Состав национальной команды Казахстана:
Мужчины:
- 60 кг: Шерзод Давлатов, Аман Бакытжан
- 66 кг: Нурканат Серикбаев
- 73 кг: Есет Куанов
- 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Адилет Алмат
- 90 кг: Айдар Арапов
- 100 кг: Нурлыхан Шархан, Марат Байкамуров
Женщины:
- 48 кг: Диана Буркеева
- 57 кг: Дана Абдирова, Бакыт Кусакбаева
- 63 кг: Эсмигуль Куюлова, Самалай Ергалиева
- 70 кг: Ажар Асхат
- 78 кг: Аруна Жангельдина, Акерке Рамазанова
- Свыше 78 кг: Аида Тойшыбекова.
Ожидается, что турнир соберёт более 200 спортсменов из 21 страны континента. Медали будут разыграны в 14 весовых категориях — по семь у мужчин и женщин, где сильнейшие определятся в индивидуальных соревнованиях.
