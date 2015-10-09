Казахстан объявил состав на чемпионат Азии по дзюдо

Стал известен состав сборной Казахстана для участия на чемпионате Азии по дзюдо, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Континентальное первенство среди мужчин и женщин пройдет 16–18 апреля в китайском городе Ордос.

Сборная Казахстана будет представлена 18 спортсменами - по девять в мужской и женской сетке.

Состав национальной команды Казахстана:

Мужчины:

60 кг: Шерзод Давлатов, Аман Бакытжан

66 кг: Нурканат Серикбаев

73 кг: Есет Куанов

81 кг: Абылайхан Жубаназар, Адилет Алмат

90 кг: Айдар Арапов

100 кг: Нурлыхан Шархан, Марат Байкамуров

Женщины:

48 кг: Диана Буркеева

57 кг: Дана Абдирова, Бакыт Кусакбаева

63 кг: Эсмигуль Куюлова, Самалай Ергалиева

70 кг: Ажар Асхат

78 кг: Аруна Жангельдина, Акерке Рамазанова

Свыше 78 кг: Аида Тойшыбекова.

Ожидается, что турнир соберёт более 200 спортсменов из 21 страны континента. Медали будут разыграны в 14 весовых категориях — по семь у мужчин и женщин, где сильнейшие определятся в индивидуальных соревнованиях.

