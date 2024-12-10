Стало известно, сколько казахстанки заработали за медали ЧА-2024 по боксу

Стал известен заработок медалисток чемпионата Азии по боксу в составе женской команды Казахстана, сообщают Vesti.kz.

В Чиангмае (Таиланд) Казахстан в женской сетке был представлен во всех 12 весовых категориях. Десять представительниц команды добрались до медалей.

Чемпионками Азии стали пять казахстанок: Виктория Графеева (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Наталья Богданова (70 кг), Гулсая Ержан (81 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).

За свои медали казахстанки заработали по восемь тысяч долларов (4,092 миллиона тенге). Или суммарно, чемпионки получат 40 тысяч долларов (20 миллионов 460 тысяч 337 тенге).

Серебряных медалей команда не завоевала, зато, было добыто пять бронзовых наград.

Их обладательницами стали: Айгерим Саттыбаева (48 кг), Жазира Уракбаева (52 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Милана Сафронова (66 кг) и Диана Магауяева (75 кг).

Таким образом, казахстанки заработали за бронзовые медали по две тысячи долларов (1,023 миллиона тенге). Общая сумма призовых обладательниц бронзовых медалей составляет 10 тысяч долларов (5,115 миллиона тенге).

Сымбат Алиаскар (54 кг), дошедшая до четвертьфинала заработала одну тысячу долларов (511 508 тенге)

Общая сумма призовых за десять медалей и четвертьфинал Алискар составила 51 тысячу долларов (26 миллионов 086 тысяч 929 тенге).

Отметим, что Алуа Балкибекова (50 кг) перед стартом снялась с соревнований в связи с недомоганием.

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Напомним, женская сборная Казахстана выиграла медальный зачет. На втором месте оказался главный конкурент - сборная Узбекистана, представительницы которой выиграли три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Замкнули топ-3 хозяева турнира - в активе команды Таиланда три золота, одно серебро и две бронзы.

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Добавим, что завтра, 11 декабря, состоятся финалы чемпионата Азии в мужской сетке. От сборной Казахстана до финалов дошли девять боксеров, семерых из которых ждут принципиальные противостояния с представителями Узбекистана.

Ранее сообщалось, сколько казахстанские боксеры заработают за медали чемпионата Азии.