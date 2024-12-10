5 из 5, или как Казахстан уделал Узбекистан в финале ЧА-2024 по боксу

Казахстанские боксерши завоевали пять золотых медалей на чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В предпоследний день континентального первенства из 12 финалов в женской сетке, Казахстан был представлен в пяти.

В весовой категории до 60 килограммов Виктория Графеева встречалась с китаянкой Ли Ксианг и сумела одержать победу решением судей.

В весе до 63 килограммов Аида Абикеева встречалась с Ха Лин из Вьетнама и победила решением судей.

Наталья Богданова в весе до 70 килограммов противостояла хозяйке ринга Байсон Маникон. Поединок завершился победой казахстанки

Гульсая Ержан в весовой категории в весовой категории до 81 килограммов сошлась с Карине Айрапетян из Украины. Этот бой также завершился в пользу казахстанки.

Наконец, триумфальный вечер для сборной Казахстана венчал поединок Елданы Талиповой, которая в весе свыше 81 килограмма раздельным решением судей одолела боксершу из Узбекистана Олтиной Сотимбоеву.

Отметим, что сборная Узбекистана в женской сетке выступила гораздо скромнее - три золота и четыре серебра. Победы у Фарзоны Фозиловой (до 48 кг), Ферузы Казаковой (до 52 кг) и Новбахор Хамидовой (до 66 кг).

Серебро завоевали: Азиза Ягубова (54 кг), Нигина Уктамова (57 кг), Азиза Зокирова (до 75) и Олтиной Сотимбоева (свыше 81 кг).