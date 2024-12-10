Казахстан выиграл первое золото ЧА-2024 по боксу
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Казахстанка Виктория Графеева выиграла чемпионат Азии-2024 по боксу среди девушек в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
Казахстанка Виктория Графеева выиграла чемпионат Азии-2024 по боксу среди девушек в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
В финале она встретилась с китаянкой Ли Ксианг и победила ее решением судей. Их поединок прошел в весовой категории до 60 килограмм.
По пути в финал Графеева досрочно победила Порнтип Буапа из Таиланда и Чен-Хуан Ен из Тайваня.
Таким образом, Графеева принесла Казахстану первую золотую медаль турнира. Ее соперница получила серебряную медаль.
Прямую трансляцию финальных поединков чемпионата Азии среди женщин можно посмотреть здесь.
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