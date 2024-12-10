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Казахстан выиграл первое золото ЧА-2024 по боксу

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Казахстан выиграл первое золото ЧА-2024 по боксу ©ДРС

Казахстанка Виктория Графеева выиграла чемпионат Азии-2024 по боксу среди девушек в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Виктория Графеева выиграла чемпионат Азии-2024 по боксу среди девушек в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В финале она встретилась с китаянкой Ли Ксианг и победила ее решением судей. Их поединок прошел в весовой категории до 60 килограмм.

По пути в финал Графеева досрочно победила Порнтип Буапа из Таиланда и  Чен-Хуан Ен из Тайваня.

Таким образом, Графеева принесла Казахстану первую золотую медаль турнира. Ее соперница получила серебряную медаль.

Прямую трансляцию финальных поединков чемпионата Азии среди женщин можно посмотреть здесь.

ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу

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