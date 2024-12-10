Прямая трансляция битвы с Узбекистаном и еще четыре финала Казахстана на ЧА по боксу

Сегодня, 10 декабря на чемпионате Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд) пройдут финальные поединки среди девушек с участием казахстанцев, сообщают Vesti.kz.

Прямая трансляция боев состоится на You-Tube-канале Азиатской конфедерации бокса. Ее начало в 12:00 по казахстанскому времени.

До решающего раунда дошли пять представительниц сборной Казахстана. Это:

До 60 кг. Виктория Графеева - Цян Ли (Китай);

До 63 кг. Аида Абикеева - Лин Ха (Вьетнам);

До 70 кг. Наталья Богданова - Байсон Маникон (Таиланд);

До 81 кг. Гульсая Ержан - Карине Айрапетян (Украина);

+81 кг. Ельдана Талипова - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).

Пять финалов, или против кого будут биться казахстанки за золото ЧА-2024 по боксу

