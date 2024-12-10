Прямая трансляция битвы с Узбекистаном и еще четыре финала Казахстана на ЧА по боксу
Сегодня, 10 декабря на чемпионате Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд) пройдут финальные поединки среди девушек с участием казахстанцев, сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 10 декабря на чемпионате Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд) пройдут финальные поединки среди девушек с участием казахстанцев, сообщают Vesti.kz.
Прямая трансляция боев состоится на You-Tube-канале Азиатской конфедерации бокса. Ее начало в 12:00 по казахстанскому времени.
До решающего раунда дошли пять представительниц сборной Казахстана. Это:
До 60 кг. Виктория Графеева - Цян Ли (Китай);
До 63 кг. Аида Абикеева - Лин Ха (Вьетнам);
До 70 кг. Наталья Богданова - Байсон Маникон (Таиланд);
До 81 кг. Гульсая Ержан - Карине Айрапетян (Украина);
+81 кг. Ельдана Талипова - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).
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