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Сегодня 12:20
 

Узбекистан завоевал первое золото на ЧА-2024 по боксу

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Узбекистан завоевал первое золото на ЧА-2024 по боксу ©ASBC

На проходящем в Чиангмае (Таиланд) чемпионате Азии по боксу стартовали финальные поединки у женщин, передают Vesti.kz.

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На проходящем в Чиангмае (Таиланд) чемпионате Азии по боксу стартовали финальные поединки у женщин, передают Vesti.kz.

Сессию открыл бой в весовой категории до 48 килограммов между Фарзоной Фозиловой (Узбекистан) и Лин Чи Нгок (Вьетнам). Соперницы провели все три раунда, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу узбекской спортсменке.

Таким образом, Фозилов стала первой золотой медалисткой ЧА-2024 по боксу, а Нгок завершила турнир с серебром.

Напомним, что в полуфинале Фозилова выбила Айгерим Саттыбаеву из сборной Казахстана.

От Казахстана в финальных боях выступять пять боксерш. Прямая трансляция доступна здесь.

Пять финалов, или против кого будут биться казахстанки за золото ЧА-2024 по боксу

Узбекистан ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу

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