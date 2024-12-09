Пять финалов, или против кого будут биться казахстанки за золото ЧА-2024 по боксу

Стали известны соперницы казахстанок в финале чемпионата Азии-2024 по боксу, проходящего в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

До решающего раунда дошли пять представительниц сборной Казахстана. Это:

До 60 кг. Виктория Графеева - Цян Ли (Китай);

До 63 кг. Аида Абикеева - Лин Ха (Вьетнам);

До 70 кг. Наталья Богданова - Байсон Маникон (Таиланд);

До 81 кг. Гульсая Ержан - Карине Айрапетян (Украина);

+81 кг. Ельдана Талипова - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).

Финальные поединки за золото ЧА-2024 у девушек пройдут 10 декабря.

Напомним, женская сборная Казахстана была представлена в Чиангмае в 12 весовых категориях. Однако Алуа Балкибекова (50 кг) была вынуждена сняться с соревнования в связи с недомоганием, а Сымбат Алиаскар (54 кг) уступила в 1/4 финала.

Бронзовыми призерами турнира стали Айгерим Саттыбаева (48 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Милана Сафронова (66 кг) и Диана Магауияева (75 кг).

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