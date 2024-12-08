Семь финалов с Узбекистаном, или что ждет казахстанских боксеров в боях за золото ЧА-2024

Определились соперники казахстанских боксеров по финалу чемпионата Азии-2024, который проходит в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

У мужской сборной Казахстана за золото подерутся девять боксеров. Это Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Аблайхан Жусупов (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Бекзат Нурдаулетов (86 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Айбек Оралбай (+92 кг).

В финале турнира состоятся семь дуэлей Казахстан - Узбекистан.

Финальные пары выглядят так:

48 кг.

Санжар Ташкенбай (Казахстан) - Шодиержон Меликузиев (Узбекистан)

54 кг.

Махмуд Сабырхан (Казахстан) - Шахзод Музаффаров (Узбекистан)

57 кг.

Оразбек Асылкулов (Казахстан) - Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан)

67 кг.

Дулат Бекбауов (Казахстан) - Мужибилло Турсунов (Узбекистан)

71 кг.

Аблайхан Жусупов (Казахстан) - Хавасбек Асадуллаев (Узбекистан)

75 кг.

Диас Молжигитов (Казахстан) - Джавохир Умматалиев (Узбекистан)

86 кг.

Бекзат Нурдаулетов (Казахстан) - Джасурбек Юлдошев (Узбекистан)

92 кг.

Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Парвиз Каримов (Таджикистан)

+92 кг.

Айбек Оралбай (Казахстан) - Абудурешити Ремула (Китай).

Финальные поединки состоятся 11 декабря.

С итогами полуфинальных поединков ЧА с участием казахстанских боксеров можно ознакомиться здесь.