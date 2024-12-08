Доминирование Казахстана и фиаско преемника Джалолова: итоги полуфиналов ЧА-2024 по боксу

На проходящем в Чиангмае (Таиланд) чемпионате Азии-2024 по боксу состоялись полуфинальные поединки. От Казахстана на этой стадии турнира выступили десять боксеров. Результаты их выступления - в материале Vesti.kz.

В финал ЧА вышли девять казахстанских боксеров. Это Айбек Оралбай (+92 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг), Бекзад Нурдаулетов (86 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг), Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Дулат Бекбауов (67 кг).

А вот Ерасыл Жакпеков (90 кг) проиграл в 1/2 финала узбеку Турабеку Хабибуллаеву и завершил турнир с бронзовой медалью.

Для сравнения, у Узбекистана из 11 боксеров в финал вышли десять. Единственная потеря - Джахонгир Зокиров. Преемник Баходира Джалолова уступил в 1/2 финала Оралбаю.

Поединки за золото у мужчин пройдут 11 декабря.

Накануне определились финалистки ЧА-2024 у женщин. С их итогами можно ознакомиться здесь.

Стало известно, сколько заработают боксеры Казахстана за медали ЧА-2024