Айбек Оралбай разгромил преемника Джалолова и вышел в финал ЧА по боксу

Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай провел свой первый поединок на чемпионате Азии-2024, проходящем в Чиангмае (Таиланд), передает Vesti.kz.

По итогам жеребьевки Оралбай начал выступление на турнире сразу с полуфинала - в весовой категории свыше 92 килограммов ему противостоял Джахонгир Зокиров из Узбекистана.

Соперники провели три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу.

Таким образом, Оралбай вышел в финал, а Зокиров завершил турнир с бронзой.

Ранее свои бои в полуфинале выиграли казахстанцы: Сагындык Тогамбай (92 кг), Бекзад Нурдаулетов (86 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг), Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Дулат Бекбауов (67 кг).

А вот Ерасыл Жакпеков (90 кг) уступил в 1/2 финала узбеку Турабеку Хабибуллаеву и завершил турнир с бронзовой медалью.

Зокирова называют преемником Баходира Джалолова в сборной Узбекистана. Джалолов по два раза выигрывал Олимпиаду (2020, 2024) и чемпионат мира (2019, 2023), а также трижды становился чемпионом Азии (2017, 2019, 2021). Еще в его активе есть золото Азиатских игр (2022).

