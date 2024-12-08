Казахстан в дуэли с Узбекистаном понес потерю в полуфинале ЧА по боксу

Казахстанский боксер Ерасыл Жакпеков выступил в полуфинале чемпионате Азии-2024, проходящего в тайском в Чиангмае, передают Vesti.kz.

В весовой категории до 80 килограммов он встречался с Турабеком Хабибуллаевым из Узбекистана. Если первый раунд остался за соперником, то во втором казахстанец сделал камбэк.

Однако в решающем раунде точнее оказался Хабибуллаев, который и вышел в финал. Таким образом, Жакпеков завершил турнир с бронзой.

Ранее победы в полуфинале одержали Диас Молжигитов (75 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг), Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Дулат Бекбауов (67 кг).

Позднее состоятся поединки еще трех боксеров из Казахстана:

86 кг. Бекзат Нурдаулетов (Казахстан) — Даниил Жасан (Украина)

92 кг. Сагындык Тогамбай (Казахстан) — Таймиао Лю (Китай)

92+ кг. Айбек Оралбай (Казахстан) — Джахонгир Зокиров (Узбекистан).