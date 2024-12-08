Чемпион мира из Казахстана совершил камбэк и вышел в финал ЧА по боксу

Казахстанец Бекзад Нурдаулетов провел свой первый поединок на чемпионате Азии-2024 по боксу, который проходит в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz.

По итогам жеребьевки Нурдаулетов начал выступление на турнире сразу с полуфинала, где в весовой категории до 86 килограммов встречался с Даниилом Жасаном из Украины.

Первый раунд с минимальным преимуществом забрал соперник, а во втором казахстанец сумел переломить ход боя и вырвать победу раздельным решением судей.

Таикм образом, Нурдаулетов вышел в финал турнира, а Жасан завершил выступление с бронзой.

Ранее свои поединки в полуфинале ЧА-2024 выиграли Диас Молжигитов (75 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг), Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Дулат Бекбауов (67 кг).

А вот Ерасыл Жакпеков (90 кг) уступил в 1/2 финала узбеку Турабеку Хабибуллаеву и завершил турнир с бронзовой медалью.

Позднее состоятся поединки еще двух боксеров из Казахстана:

92 кг. Сагындык Тогамбай (Казахстан) — Таймиао Лю (Китай)

92+ кг. Айбек Оралбай (Казахстан) — Джахонгир Зокиров (Узбекистан).

26-летний Нурдаулетов выигрывал золото чемпионата мира-2019. Участвовал на Играх-2020 в Токио, в профи провел шесть поединков, в которых одержал шесть побед, в двух случаях нокаутом.