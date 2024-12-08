Чемпион мира из Казахстана совершил камбэк и вышел в финал ЧА по боксу
Казахстанец Бекзад Нурдаулетов провел свой первый поединок на чемпионате Азии-2024 по боксу, который проходит в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz.
Казахстанец Бекзад Нурдаулетов провел свой первый поединок на чемпионате Азии-2024 по боксу, который проходит в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz.
По итогам жеребьевки Нурдаулетов начал выступление на турнире сразу с полуфинала, где в весовой категории до 86 килограммов встречался с Даниилом Жасаном из Украины.
Первый раунд с минимальным преимуществом забрал соперник, а во втором казахстанец сумел переломить ход боя и вырвать победу раздельным решением судей.
Таикм образом, Нурдаулетов вышел в финал турнира, а Жасан завершил выступление с бронзой.
Ранее свои поединки в полуфинале ЧА-2024 выиграли Диас Молжигитов (75 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг), Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Дулат Бекбауов (67 кг).
А вот Ерасыл Жакпеков (90 кг) уступил в 1/2 финала узбеку Турабеку Хабибуллаеву и завершил турнир с бронзовой медалью.
Позднее состоятся поединки еще двух боксеров из Казахстана:
92 кг. Сагындык Тогамбай (Казахстан) — Таймиао Лю (Китай)
92+ кг. Айбек Оралбай (Казахстан) — Джахонгир Зокиров (Узбекистан).
26-летний Нурдаулетов выигрывал золото чемпионата мира-2019. Участвовал на Играх-2020 в Токио, в профи провел шесть поединков, в которых одержал шесть побед, в двух случаях нокаутом.
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