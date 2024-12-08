Выброшенным полотенцем закончился бой Казахстана за финал ЧА-2024 по боксу

Казахстанец Сагындык Тогамбай выступил в полуфинале чемпионата Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz.

В весовой категории до 92 килограммов он встречался с Таймиао Лю из Китая. Развязка наступила во втором раунде, когда казахстанец отправил соперника в нокдаун. После этого угол соперника выбросил полотенце.

Таким образом, Тогамбай вышел в финал турнира.

Ранее свои полуфинальные поединки также выиграли казахстанцы: Бекзад Нурдаулетов (86 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг), Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Дулат Бекбауов (67 кг).

А вот Ерасыл Жакпеков (90 кг) уступил в 1/2 финала узбеку Турабеку Хабибуллаеву и завершил турнир с бронзовой медалью.

Закрывать соревновательный день будет казахстанско-узбекское противостояние (+92 кг) Айбек Оралбай против Джахонгира Зокирова.



