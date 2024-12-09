Головкин приедет на ЧА по боксу с участием Казахстана? Впереди финалы

Геннадий Головкин, возможно, посетит чемпионат Азии-2024 по боксу, который проходит в Таиланде. Об этом информирует руководитель пресс-службы ДРС Аян Толеген, передают Vesti.kz.

Финалы пройдут в ближайшие дни. 10 декабря за золото будут биться женщины, 11-го числа - мужчины.

"Есть разговоры, что поддержать своих земляков приедет и президент Национального Олимпийского комитета Геннадий Головкин. К слову, для легенды бокса Таиланд близкая страна. В свое время, только перейдя во взрослую команду, он в 2003 году стал чемпионом мира в Бангкоке. А что касается титулов на Азии, Головкин также был победителем. В начале 2004 года в Филиппинах. Благодаря этому он получил лицензию и дошел до финала Олимпиады в Афинах. Ну а дальнейшую карьеру GGG вы и без меня знаете", - пишет он в своем телеграм-канале.

У мужской сборной Казахстана за золото подерутся девять боксеров. В финале ожидается семь дуэлей с Узбекистаном. В женских финалах от нашей страны выступят пять девушек. В общей сложности казахстанцы представлены в 25 весах.

За медали предусмотрены призовые, их также получат четвертьфиналисты, подробности - тут.