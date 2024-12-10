Финал ЧА-2024 по боксу закончился триумфом Казахстана

Казахстанка Аида Абикеева выиграла чемпионат Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В финале противостояния в весовой категории до 63 килограмм она встретилась с Ха Лин из Вьетнама и выиграла решением судей.

Таким образом, она принесла нашей сборной вторую золотую медаль чемпионата Азии. Ее соперница выиграла серебро.

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Ранее успеха добилась казахстанская боксерша Виктория Графеева, выступающая в весовой категории до 60 килограмм.

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