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Разгромом и "ограблением" закончились бои Узбекистана за золото ЧА по боксу

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Разгромом и "ограблением" закончились бои Узбекистана за золото ЧА по боксу ©instagram.com/boxinguzbekistan_official/

На чемпионате Азии-2024 по боксу, проходящем в Чиангмае (Таиланд), состоялись два финальных поединка с участием двух представительниц Узбекистана, сообщают Vesti.kz.

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На чемпионате Азии-2024 по боксу, проходящем в Чиангмае (Таиланд), состоялись два финальных поединка с участием двух представительниц Узбекистана, сообщают Vesti.kz.

Первой на ринг вышла Феруза Казакова, выступающая в весовой категории до 52 килограммов. В финале она встречалась с украинкой Светланой Уманской и одержала разгромную победу (5:0). При этом узбечка дважды отпраивла соперницу в нокдаун.

А вот Азизе Ягубовой (54 кг) повезло меньше. В финале ей противостояла хозяйка ринга Натничи Чонгпронгкланг, которой судьи раздельным решением и отдали победу.

Похожая участь постигла ее партнершу по сборной Нигину Откамову (57 кг), которая в финале уступила другой представительнице Таиланада Пунрави Руэнрос.

Таким образом, Казакова выиграла золото, а Ягубова и Откамова завершили турнир с серебром.

Ранее золото в копилку сборной Узбекистана принесла Фарзона Фозилова (48 кг).

Пять финалов, или против кого будут биться казахстанки за золото ЧА-2024 по боксу

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