Разгромом 5:0 обернулся бой "казашки" из Узбекистана за золото ЧА-2024 по боксу

Предстаивтельница Узбекистана Азиза Зокирова провела поединок за золото чемпионата Азии по боксу, проходящем в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В финале турнира в весовой категории до 75 килограммов она встречалась с Линой Ванг из Китая. Итогом противостояния стала разгромная победа китаянки (5:0).

Таким образом, Зокирова завершила турнир с серебром, а Ванг стала чемпионкой Азии.

При этом во время представления финалисток организаторы турнира допустили ошибку. Во время выхода Зокировой на ринг на экране на фоне боксерши красовался флаг Казахстана вместо Узбекистана.

Кадр из трансляции

Между тем Навбахан Хамидова, выступавшая в весовой категории до 66 килограммов, в финале победила другую представительницы Китая и принесла Узбекистану третье золото.

Ранее чемпионками Азии-2024 в составе узбекской сборной стали Фарзона Фозилова (48 кг) и Феруза Казакова (52 кг). Но есть у команды и два поражения в финалах.

Разгромом и "ограблением" закончились бои Узбекистана за золото ЧА по боксу