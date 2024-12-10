Казахстан выиграл битву у Узбекистана и взял пятое золото ЧА по боксу

Казахстанка Елдана Талипова завоевала золото чемпионата Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В решающем поединке в весовой категории свыше 81 килограмма он противостояла Олтиной Сотимбоевой из Узбекистана.

В первом раунде судьи раздельным решением отдали преимущество казахстанке - 3:2. Во второй трехминутке соперницы продолжили упорное сопротивление, отдав Талиповой преимуществом по итогам раунда - 4:1.

В третьем раунде Талипова не сбавила оборотов и победила раздельным решением судей - 4:1.

Ранее золотые медали Казахстану принесли четыре боксерши. Наталья Богданова разобралась с Байсон Маникон, Виктория Графеева вырвала победу в бою с китаянкой Ли Ксианг, Аида Абикеева выиграла у Ха Лин из Вьетнама а Гульсая Ержан одолела украинку Карине Айрапетян.

Жестокая заруба решила судьбу золота ЧА по боксу с участием Казахстана