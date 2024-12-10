Жестокая заруба решила судьбу золота ЧА по боксу с участием Казахстана

Казахстанка Гульсая Ержан провела финальный поединок на чемпионате Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В решающем поединке она встретилась с украинкой Карине Айрапетян. Их противостояние прошло в весовой категории до 81 килограмма и завершилось победой казахстанки.

Таким образом, она принесла нашей сборной четвертое золото, а ее соперница выиграла серебро.

Ранее золотые медали Казахстану принесли три боксерши. Наталья Богданова разобралась с Байсон Маникон, Виктория Графеева вырвала победу в бою с китаянкой Ли Ксианг, а Аида Абикеева выиграла у Ха Лин из Вьетнама.

Финал ЧА-2024 по боксу закончился триумфом Казахстана

Изначально ЧА по боксу должен был принять иорданский Амман, но его перенесли в Чиангмай по соображениям безопасности.



