Жестокая заруба решила судьбу золота ЧА по боксу с участием Казахстана
Казахстанка Гульсая Ержан провела финальный поединок на чемпионате Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
Казахстанка Гульсая Ержан провела финальный поединок на чемпионате Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
В решающем поединке она встретилась с украинкой Карине Айрапетян. Их противостояние прошло в весовой категории до 81 килограмма и завершилось победой казахстанки.
Таким образом, она принесла нашей сборной четвертое золото, а ее соперница выиграла серебро.
Ранее золотые медали Казахстану принесли три боксерши. Наталья Богданова разобралась с Байсон Маникон, Виктория Графеева вырвала победу в бою с китаянкой Ли Ксианг, а Аида Абикеева выиграла у Ха Лин из Вьетнама.
Финал ЧА-2024 по боксу закончился триумфом Казахстана
Изначально ЧА по боксу должен был принять иорданский Амман, но его перенесли в Чиангмай по соображениям безопасности.
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