В казахстанском боксе нашли новую звезду

Азиатская конфедерация бокса в своем обзоре финалов в женской сетке на континентальном первенстве по боксу выделила казахстанку Викторию Графееву, сообщают Vesti.kz. Казахстанская боксерша, выступающая в весовой категории до 60 килограммов завоевала золото.

"В этом году Виктория Графеева из Казахстана перешла в легкий вес (60 кг) и победила нескольких лучших боксеров в своих недавних соревнованиях. Высокая казашка хорошо использовала свою дистанцию ​​в первом раунде против нового члена сборной Китая Ли Цяньгэ, и у нее было преимущество по оценкам через три минуты. 23-летняя казашка обладала лучшими техническими навыками и доказала свой удивительный потенциал на своем первом чемпионате Азии по боксу среди взрослых, который сразу выиграла", - пишет пресс-служба ASBC в обзоре дня.

Напомним, помимо Графеевой Казахстан завоевал еще четыре золота в Чиангмае. Триумфаторами также стали: Аида Абикеева (63 кг), Наталья Богданова (70 кг), Гулсая Ержан (81 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).

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Помимо этого, женская сборная Казахстана завоевала еще пять бронзовых наград. Они на счету: Айгерим Саттыбаевой (48 кг), Жазиры Уракбаевой (52 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Миланы Сафроновой (66 кг) и Дианы Магауяевой (75 кг).

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