Назван игрок лучше Роналду: это не Месси

Экс-игрок "Реала" и сборной Германии Сами Хедира назвал игрока, который, по его мнению, превзошел бывшего одноклубника Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Роналду был тем, кто выигрывал для нас матчи. Когда нам нужен был гол, мы просто давали пас Криштиану. Но для меня самым особенным игроком команды был Месут Озил. Я объясняю это тем, как он уходил. Когда Месут ушел, мы все говорили Флорентино Пересу: "Почему вы его продаете?" Это говорили все: Бензема, Роналду, Рамос… Озил был гением, настоящим волшебником. Я играл рядом с ним, и даже когда ты отдавал ему плохой пас, он с легкостью обрабатывал мяч. Я никогда не видел игрока такого класса и такого качества", - сказал Хедира Marca.

Напомним, Хедира выступал за "Реал" с 2010 по 2015 год. Там он пересекался с Роналду и со своим бывшим партнером по сборной Германии Озилом. В 2021 году немецкий полузащитник тунисского происхождения объявил о завершении карьеры. Сам Озил ушел из футбола в 2023 году.

Что касается 39-летнего Роналду, то он сейчас защищает цвета саудовского "Аль-Насра".