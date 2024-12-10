Шавката Рахмонова "заставили" целоваться во время боя в UFC

Художник Моджахед Фудаилат, специализирующийся на создании мультфильмов на тематику единоборств, выпустил на своем YouTube-канале видео, посвященное непобежденному казахстанцу Шавкату Рахмонову (19-0) после боя в UFC с ирландцем Иэном Гэрри (15-1), сообщают Vesti.kz.

В трехминутном мультфильме показаны основные моменты боя, но некоторые эпизоды художник решил добавить от себя. В них Рахмонов и Гэрри иногда обнимаются и целуются, а позже снова продолжают бой.

Напомним, оба бойца тренировались в одном зале и уважительно относятся друг к другу. Вероятно, таким образом автор решил напомнить об этом.

Напомним, Рахмонов одержал победу над Гэрри единогласным решением судей.

Изначально Рахмонов должен был сойтись с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3), но американец палестинского происхождения снялся с боя из проблем со здоровьем.