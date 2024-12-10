Девять финалов и битвы с Узбекистаном, или что ждет Казахстан в последний день ЧА по боксу

Завтра, 11 декабря, казахстанские боксеры проведут финальные поединки на чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

Решающие поединки в своих весовых категориях проведут девять казахстанцев, семь из которых, сойдутся с соперниками из Узбекистана. Это Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Аблайхан Жусупов (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Бекзат Нурдаулетов (86 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Айбек Оралбай (+92 кг).

Решающие поединки будут показаны на YouTube-канале Азиатской конфедерации бокса. Начало в 12:00 по казахстанскому времени.

Финальные пары выглядят так:

Пара №1. Санжар Ташкенбай (Казахстан) - Шодиержон Меликузиев (Узбекистан) - 48 кг;

Пара №3. Махмуд Сабырхан (Казахстан) - Шахзод Музаффаров (Узбекистан) - 54 кг;

Пара №4. Оразбек Асылкулов (Казахстан) - Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан) - 57 кг;

Пара №7. Дулат Бекбауов (Казахстан) - Мужибилло Турсунов (Узбекистан) - 67 кг;

Пара №8. Аблайхан Жусупов (Казахстан) - Хавасбек Асадуллаев (Узбекистан) - 71 кг;

Пара №9. Диас Молжигитов (Казахстан) - Джавохир Умматалиев (Узбекистан) - 75 кг;

Пара №11. Бекзат Нурдаулетов (Казахстан) - Джасурбек Юлдошев (Узбекистан) - 86 кг;

Пара №12. Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Парвиз Каримов (Таджикистан) - 92 кг;

Пара №13. Айбек Оралбай (Казахстан) - Абудурешити Ремула (Китай) - свыше 92 кг.