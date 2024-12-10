Казахстан первый, или как Узбекистан с конкурентами разделили медали ЧА-2024 по боксу

Женская сборная Казахстана по боксу заняла первое место в общекомандном медальном зачете чемпионата Азии-2024, проходящего в Чиангмае (Таиланд), передают Vesti.kz.

На континентальном первенстве казахстанки были представлены в 12-ти весовых категориях, из которых десять добрались до медалей.

Причем, в копилке Казахстана нет серебра, так как все пять спортсменок, вышедших в финал турнира, выиграли свои поединки. Еще пять боксерш взяли бронзовые награды.

Так, чемпионками Азии стали Виктория Графеева (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Наталья Богданова (70 кг), Гулсая Ержан (81 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).

Бронзовые медали достались Айгерим Саттыбаевой (48 кг), Жазире Уракбаевой (52 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Милане Сафроновой (66 кг) и Диане Магауяевой (75 кг).

Напомним, что Алуа Балкибекова (50 кг) была вынуждена сняться с соревнования в связи с недомоганием, а Сымбат Алиаскар (54 кг) уступила в 1/4 финала.

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На втором месте медального зачета оказался главный конкурент - сборная Узбекистана, представительницы которой выиграли три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Замкнули тройку лучших хозяева турнира - в активе Таиланда три золота, одно серебро и две бронзы.

Медальный зачет ЧА-2024 по боксу у женщин выглядит так:

1. Казахстан (5-0-5)

2. Узбекистан (3-4-2)

3. Таиланд (3-1-2)

4. Китай (1-2-1)

5. Вьетнам (0-3-1)

6. Украина (0-2-6)

7. Китайский Тайбэй (0-0-2)

8. Филиппины (0-0-1)

8. Саудовская Аравия (0-0-1).

Ранее сообщалось, сколько заработают боксеры Казахстана за медали ЧА-2024.

Добавим, что завтра, 11 декабря, пройдут поединки за золото ЧА-2024 среди мужчин. От сборной Казахстана до финалов дошли девять боксеров, семерых из которых ждут принипиальные противостояния с представителями Узбекистана.

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