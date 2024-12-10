Головкин оценил успех женской сборной Казахстана на ЧА-2024 по боксу

Президент Национального олимпийского комитета РК известный казахстанский боксер Геннадий Головкин отреагировал на успех женской команды страны на чемпионате Азии в Чиагмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz. Казахстанки выиграли медальный зачет континентального первенства, завоевав пять золотых и пять бронзовых наград.

"На этот новый олимпийский цикл у всех есть хорошие шансы. Приятно наблюдать. Только верьте в себя. Все, что я сегодня видел, это очень здорово. Все молодцы. Продолжайте", - сказал Геннадий Головкин.

Ранее успех команды прокомментировал главный тренер женской сборной Казахстана Елдос Сайдалин.

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Добавим, что завтра, 11 декабря, состоятся финалы чемпионата Азии в мужской сетке. От сборной Казахстана до финалов дошли девять боксеров, семерых из которых ждут принципиальные противостояния с представителями Узбекистана.

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