Головкин оценил успех женской сборной Казахстана на ЧА-2024 по боксу
Президент Национального олимпийского комитета РК известный казахстанский боксер Геннадий Головкин отреагировал на успех женской команды страны на чемпионате Азии в Чиагмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz. Казахстанки выиграли медальный зачет континентального первенства, завоевав пять золотых и пять бронзовых наград.
Президент Национального олимпийского комитета РК известный казахстанский боксер Геннадий Головкин отреагировал на успех женской команды страны на чемпионате Азии в Чиагмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz. Казахстанки выиграли медальный зачет континентального первенства, завоевав пять золотых и пять бронзовых наград.
"На этот новый олимпийский цикл у всех есть хорошие шансы. Приятно наблюдать. Только верьте в себя. Все, что я сегодня видел, это очень здорово. Все молодцы. Продолжайте", - сказал Геннадий Головкин.
Ранее успех команды прокомментировал главный тренер женской сборной Казахстана Елдос Сайдалин.
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Добавим, что завтра, 11 декабря, состоятся финалы чемпионата Азии в мужской сетке. От сборной Казахстана до финалов дошли девять боксеров, семерых из которых ждут принципиальные противостояния с представителями Узбекистана.
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