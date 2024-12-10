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Гвардиола сделал сенсационное заявление о "Манчестер Сити"

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Гвардиола сделал сенсационное заявление о "Манчестер Сити" ©mancity.com

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не планирует работать в других клубах, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не планирует работать в других клубах, сообщают Vesti.kz.

53-летний специалист недавно продлил свое соглашение с "горожанами", которое теперь будет действовать до лета 2027 года.

"Я не собираюсь тренировать другую команду. Я не говорю о долгосрочной перспективе, но я не собираюсь уходить из "Манчестер Сити", ехать в другую страну, и делать то же самое, что и сейчас.

У меня не хватило бы сил. Мысль о том, чтобы начать где-то еще, весь процесс тренировок и так далее… Нет, нет, нет! Может быть, в национальной команде, но это другое", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, Гвардиола с 2016 года возглавляет английский клуб.

В качестве тренера он также тренировал "Барселону" и немецкую "Баварию".

Гвардиола Хосеп Манчестер Сити Футбол

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