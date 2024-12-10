В женской сборной Казахстана объяснили триумф на ЧА-2024 по боксу

Главный тренер женской сборной Казахстана Елдос Сайдалин подвел итоги выступления команды на чемпионате Азии по боксу, сообщают Vesti.kz. В Чиангмае (Таиланд) казахстанки выиграли медальный зачет, завоевав пять золотых и пять бронзовых наград.

"Сегодня пять наших спортсменок вышли в финал и стали чемпионами. Мы на данный момент на первом месте. Завтра в финальных боях участвует мужская сборная, которой желаем продолжить наш успех. Главная задача - это доказать, что Казахстан занимает лидирующую позицию в азиатском боксе.

На учебно-тренировочных сборах, на ежедневных тренировках мы вели подготовку к каждому поединку, разбирали противников и не рассматривали финальных соперников заранее, эта тактика сработала.

На сегодняшний момент спортсмены, наставники переживают очень позитивные эмоции, единство в сборной на высоком уровне. Мы рады тому, чего смогли достичь на данном этапе", - заявил наставник женской команды.