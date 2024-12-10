В Узбекистане заявили о своих правах на Рахмонова после седьмой победы в UFC

Узбекистанский сайт Yuz.uz выдал интересные соображения о недавнем бое казахстанца Шавката Рахмонова в UFC, передает Vesti.kz.

8 декабря в Лас-Вегасе (США) Рахмонов единогласным решением судей со счетом 48:47, 48:47, 48:47 победил ирландца Иена Гэрри. Тот сменил чемпиона полусреднего веса Белала Мухаммада, который снялся с боя из-за болезни.

"Наверное, и поклонники смешанных единоборств в Узбекистане с большим интересом посмотрели поединок выступающего за Казахстан уроженца Сурхандарьинской области Узбекистана 30-летнего Шавката Рахмонова против ирландца Иэна Гэрри. Да, это не был титульный бой, поскольку чемпион мира в этом весе UFC 36-летний американец Белал Мухаммад оказался не здоров. Но сложился совсем непросто.

Нет нужды пересказывать, желающие могут найти видео поединка в интернете и сами пересмотреть. По итогам пяти раундов противостояния единогласным решением судей выиграл бой Шавкат Рахмонов. И теперь следующий бой у него должен быть точно за титул и точно против Белала Мухаммада. Тот даже вышел в ринг и устроил дуэль взглядов. У нас тоже есть право гордиться этим парнем, потому что он вырос из узбекской национальной борьбы кураш. И потом да, у него отец казах, но мама узбечка из Шурчи. Жиян, как ни крути!", - порадовался ресурс.