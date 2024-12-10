Рахмонов получил угрозы от чемпиона UFC

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отметился громким заявлением после победы казахстанца Шавката Рахмонова над Иэном Гэрри на турнире UFC 310, передает Vesti.kz.

Противостояние прошло в минувшие выходные и завершилось победой Рахмонова решением судей.

"Единственное, что я увидел, это то, что я побеждаю. Независимо от того, когда это произойдет, так оно и будет. Я знал, что смогу победить их обоих, кто бы ни оказался на высоте. Но после просмотра пяти раундов я знаю, что это будет для меня бой, через который я пройду. Я думаю, что являюсь лучшим ударником. Я думаю, что я лучше везде. Люди будут сидеть и называть меня борцом, но в бою с Леоном я перебил его в ударах. Он должен был быть лучшим ударником в дивизионе, а потом я свалил его и сломал его на ногах и на земле. У меня было на 100 ударов больше, чем у него", - отметил Мухаммад.

В ходе беседы боец высказался о хейте со стороны некоторых поклонников ММА и вспомнил о сложностях Шавката в последнем бою.

"Так что люди могут говорить, что хотят, но я думаю, что я лучший ударник в дивизионе, и то, как я дерусь, отличается от того, как дерутся остальные ребята. Этим ребятам трудно уловить мои мысли и понять меня, пока они не увидят меня перед собой, а когда они увидят меня перед собой, будет уже слишком поздно, потому что я бью их. Бывают моменты, когда Шавкат отдыхает на клетке, держа его (Гэрри), он держит его сверху-снизу. Ты заставляешь судью говорить тебе работать, работать, работать. Со мной такого момента не будет. Я буду тем, кто нажмет на газ", - подчеркнул боец.

В конце своего монолога он вспомнил о победе над британцем Леоном Эдвардсом, у которого он выиграл летом в чемпионском бою.

"Я буду тем, кто будет толкать его на клетку, опускать его, давая ему подняться, опускать его, давая ему подняться. Если вы никогда раньше этого не чувствовали, вы будете тонуть. Будет казаться, что вам некуда идти. Будет казаться, что вы в зыбучих песках. То же самое, что чувствовал Леон. Он сломался. То же самое с Шавкатом", - цитирует Мухаммада ESPN.

Отметим, что изначально Рахмонов должен был встретится с Белалом, но тот отказался из-за болезни.